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В Татарстане 63 компании попали в рейтинг лучших работодателей России

В их числе мэрия города, КФУ и Университет Иннополис.

Источник: Комсомольская правда

За 2024 год в рейтинг лучших работодателей России вошли 63 татарстанских компании — это на 37% больше, чем за прошлый период. Соответствующие итоги подвела платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.

В числе лучших оказались компании с численностью свыше 5 тысяч сотрудников: ПАО «КАМАЗ», Казанский федеральный университет, Delko, «Ак Барс Банк» и «Сетевая компания». Из крупных компаний с численностью персонала до 5 тысяч человек вошли мэрия Казани, ОЭЗ «Алабуга», Университет Иннополис, АО «Татспиртпром» и Департамент продовольствия и социального питания Казани.

Ранее стало известно, что среднемесячная зарплата в Татарстане достигла 72 тысяч рублей.

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