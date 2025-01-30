В Татарстане 63 компании попали в рейтинг лучших работодателей России

В числе лучших оказались компании с численностью свыше 5 тысяч сотрудников: ПАО «КАМАЗ», Казанский федеральный университет, Delko, «Ак Барс Банк» и «Сетевая компания». Из крупных компаний с численностью персонала до 5 тысяч человек вошли мэрия Казани, ОЭЗ «Алабуга», Университет Иннополис, АО «Татспиртпром» и Департамент продовольствия и социального питания Казани.