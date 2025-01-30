В Екатеринбурге открыли второй съезд с развязки возле Калины

Из них сам путепровод занимает более 800 метров. А ещё 380 — сам съезд. В целом, ширина двухполосной проезжей части составляет девять метров. Прежде, чем открыть движение, проезжую часть обработали противогололедными материалами.
Через две недели начнётся пятый этап работ. Рабочие проведут демонтаж старого путепровода. Работы будут начаты со стороны улицы Куйбышева.
Напомним, эстакаду длиной 9,85 километра начали строить в 2021 году. Возведение здесь востребованного участка улично-дорожной сети стало частью воплощения в жизнь в Екатеринбурге нацпроекта «Безопасные качественные дороги».