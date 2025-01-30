В дептрансе Самары рассказали о проблемах с общественным транспортом

Кроме того, по его словам, в городе часто возникают большие интервалы между автобусами, поскольку не все перевозчики добросовестно выпускают на маршрут заявленное число машин. При этом, как сообщил Сергей Маркин, нельзя убрать из города частных перевозчиков, поскольку нужно будет как-то перераспределять пассажиропоток. Сейчас чиновники разрабатывают меры воздействия на частных перевозчиков.