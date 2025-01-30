Кроме того, по его словам, в городе часто возникают большие интервалы между автобусами, поскольку не все перевозчики добросовестно выпускают на маршрут заявленное число машин. При этом, как сообщил Сергей Маркин, нельзя убрать из города частных перевозчиков, поскольку нужно будет как-то перераспределять пассажиропоток. Сейчас чиновники разрабатывают меры воздействия на частных перевозчиков.
В дептрансе Самары рассказали о проблемах с общественным транспортом
Глава департамента транспорта Самары Сергей Маркин сообщил, что наиболее проблемные районы с точки зрения работы общественного транспорта сейчас — Красноглинский и Куйбышевский. По его словам, проблемам с транспортом в этих районах сейчас планируют уделить особое внимание.