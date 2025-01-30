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66% волгоградцев повысили уровень своего дохода в 2024 году

Волгоградцы в рамках опроса рассказали о своих карьерных успехах за 2024 года и поделились профессиональными планами на 2025-й.

Согласно данным сервиса «Авито. Работа», у 66% трудоустроенных респондентов за год вырос уровень дохода. При этом у 13% опрошенных волгоградцев достаток увеличился значительно.

Об увеличении зарплаты без повышения в должности рассказали 32% участников исследования. Еще 8% работников поднялись по карьерной лестнице, а 3% — трудоустроились в новую компанию.

Не получили повышения в 2024 году, но ожидают его в ближайшее время 7% опрошенных.

Также специалисты выяснили, какие шаги планируют предпринять волгоградцы в 2025 году для повышения уровня своего дохода. Например, 36% респондентов собираются попробовать формат подработки. Сменить работу рассчитывают 22% волгоградца, а повысить квалификацию — 19%. В числе популярных вариантов: начать обучение другой профессии, обсудить с руководителем повышение зарплаты, открыть свой бизнес, стать фрилансером.