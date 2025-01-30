66% волгоградцев повысили уровень своего дохода в 2024 году

Также специалисты выяснили, какие шаги планируют предпринять волгоградцы в 2025 году для повышения уровня своего дохода. Например, 36% респондентов собираются попробовать формат подработки. Сменить работу рассчитывают 22% волгоградца, а повысить квалификацию — 19%. В числе популярных вариантов: начать обучение другой профессии, обсудить с руководителем повышение зарплаты, открыть свой бизнес, стать фрилансером.