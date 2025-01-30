«Это сильно поменяло людей, их желание жить и делать этот город лучше»: как Казань стала магнитом для людей

Комфортная городская среда — повод для туристов возвращаться в столицу республики, утверждает Ильсур Метшин. «Мы шаг за шагом движемся к поставленной нами цели — 5 млн туристов в год», — сказал мэр. Он отметил, что в 2005 году при разработке стратегии развития города до 2030-го ставилась цель достичь 1 млн путешественников в год. Однако эти показатели уже превышены, только за прошлый год, по данным одного из аналитических сервисов, в Казани побывали 4,5 млн человек из России, ближнего и дальнего зарубежья.