«Это сильно поменяло людей, их желание жить и делать этот город лучше»: как Казань стала магнитом для людей

Начиная свое выступление, Ильсур Метшин вспомнил слова президента России Владимира Путина на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года. Тогда глава государства назвал Казань одним лучших городов Европы. «Безусловно, для нас эти слова — повод для гордости и одновременно это огромная ответственность — соответствовать этой высокой оценке. Каждый новый вызов для нас был новой возможностью», — подчеркнул Ильсур Метшин.
Одним из важнейших проектов по преображению Казани глава города назвал преобразования на рекламном рынке, которые начались в начале двухтысячных. Были созданы понятные правила и проведена масштабная оптимизация рекламного пространства, благодаря чему доходы Казани от рекламы выросли в 27 раз. «И это, не говоря о той картинке, которую мы сейчас видим. Мы уменьшили — с 2700 до 800 количество еврощитов, которые портили внешний облик города, его исторический центр», — рассказал Ильсур Метшин.
Глава города сообщил, что в прошлом году Казань стала одним из лидеров в стране строительству жилья. Так, 2024-м было введено в эксплуатацию 1,4 млн кв.м жилья. «В любой город, когда я приезжаю, не важно, в какой стране, первый вопрос, который задаю: сколько квадратных метров жилья на человека в год они строят. Мечта любого главы государства, региона, мэра строить больше, чем 1 квадратный метр на человека», — поделился градоначальник.
Также на протяжении 10 лет столица Татарстана удерживает лидерство по строительству соцобъектов — в городе построен 91 детсад, 25 школ, 18 домов культуры, один молодежный центр, пять больниц, 16 поликлиник и 23 спортобъекта, 80% учреждений молодежной политики были отремонтированы.
Комфортные условия для проживания с доступным дополнительным образованием, обустроенными детскими площадками теперь привлекают не только иногородних студентов, но и семьи с детьми.
По словам Ильсура Метшина, не менее важно и обновление уже имеющихся многоквартирных домов (МКД). С 2008 года в Казани отремонтированы более 4 тыс. МКД, что составляет 70% от общего числа. Параллельно в городе успешно реализуется и республиканская программа «Наш двор», по которой во дворах обновляют проезды, тротуары, освещение, детские и спортивные площадки. За 5 лет отремонтированы 2 278 дворов общей площадью 3 млн кв. м. При этом жители города путем онлайн голосования формируют очередь реконструкции дворов, парков и скверов, а также высказывают свои пожелания в преображении общественных пространств.
Комфортная городская среда — повод для туристов возвращаться в столицу республики, утверждает Ильсур Метшин. «Мы шаг за шагом движемся к поставленной нами цели — 5 млн туристов в год», — сказал мэр. Он отметил, что в 2005 году при разработке стратегии развития города до 2030-го ставилась цель достичь 1 млн путешественников в год. Однако эти показатели уже превышены, только за прошлый год, по данным одного из аналитических сервисов, в Казани побывали 4,5 млн человек из России, ближнего и дальнего зарубежья.
«В то время, когда вся страна росла на 3,8−4,2% по туристам, для Казани самый низкий показатель был 16%, а самый высокий — 21%. По данным сервиса, приезжие совершили платежи почти на 31 миллиард рублей, и это уже целая новая отрасль экономики», — заявил Ильсур Метшин.
Также огромную роль в привлечении туристов и развитии города сыграли международные события, среди них Всемирная летняя Универсиада 2013 года, чемпионаты мира по водным видам спорта, футболу, профессиональному мастерству WorldSkills, фиджитал-турнир «Игры будущего», Игры и саммит БРИКС, Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ и другие мероприятия. По словам мэра, они помогли ускорить ремонт дорог, аэропорта, спортивных сооружений, парков, отелей и другой инфраструктуры.
В завершении выступления главы города, свое мнение о развитии Казани высказала сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. Она отметила, что сейчас Казань стала примером для многих городов, столица регулярно принимает у себя крупные международные события с большим количеством участников: «Спасибо вам за международную повестку, которую вы сегодня взяли и вместе с главами несете, это дорогого стоит».
Также Ильсур Метшин рассказал о преобразованиях в сфере транспорта, благоустройстве общественных пространств, развитии экологии и спорта в городе.
Также на пленарной сессии выступили председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, член Президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Андрей Шевченко, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько и глава администрации городского округа Мелитополь Запорожской области Галина Данильченко.
Напомним, Казань впервые стала площадкой для проведения регионального дня «Комфортная среда для жизни» форума «Малая Родина — сила России». Около 400 представителей муниципалитетов страны обсудят стратегии, направленные на улучшение качества жизни в городах и поселках. Эксперты обменяются опытом разработки дизайн-кодов территорий разного масштаба, благоустройства дворов, эксплуатации и содержания общественных пространств. Организатором форума и региональных дней выступает ВАРМСУ при поддержке администрации президента РФ.
Камила Вильданова.