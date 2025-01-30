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В Самаре хотят запустить мультимодальные перевозки в аэропорт

В Самаре прорабатывают проект запуска мультимодальных перевозок о аэропорта Курумоч. Об этом на пресс-конференции в четверг, 30 января, сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

По его словам, мультимодальные перевозки предполагают доставку пассажиров на электричках до остановок Волжский или Курумоч. Там можно будет пересесть на маршрутное такси, которое едет напрямую в аэропорт.

«Прорабатываем этот проект с региональным правительством, минтрансом. Тестируем перевозки, чтобы понять его востребованность. Возможно, проект будет запущен в этом году», — рассказал Вячеслав Дмитриев.

От идеи запуска прямого железнодорожного сообщения из Самары и Тольятти до аэропорта Курумоч не отказались. Однако из-за дороговизны проекта всё еще обсуждаются сроки его реализации.