В Самаре хотят запустить мультимодальные перевозки в аэропорт

По его словам, мультимодальные перевозки предполагают доставку пассажиров на электричках до остановок Волжский или Курумоч. Там можно будет пересесть на маршрутное такси, которое едет напрямую в аэропорт.
«Прорабатываем этот проект с региональным правительством, минтрансом. Тестируем перевозки, чтобы понять его востребованность. Возможно, проект будет запущен в этом году», — рассказал Вячеслав Дмитриев.
От идеи запуска прямого железнодорожного сообщения из Самары и Тольятти до аэропорта Курумоч не отказались. Однако из-за дороговизны проекта всё еще обсуждаются сроки его реализации.