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Форум «Малая родина — сила России»

В Казани состоялся второй день всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

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Мероприятие проходит в ИТ-парке им. Башира Рамеева. В форуме принимают участие представители администрации президента РФ и руководства Республики Татарстан и делегации из других регионов. Фотогалерея «Ъ Волга-Урал».