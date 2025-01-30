Форум «Малая родина — сила России»

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Мероприятие проходит в ИТ-парке им. Башира Рамеева. В форуме принимают участие представители администрации президента РФ и руководства Республики Татарстан и делегации из других регионов. Фотогалерея «Ъ Волга-Урал».
В Казани состоялся второй день всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
Мероприятие проходит в ИТ-парке им. Башира Рамеева. В форуме принимают участие представители администрации президента РФ и руководства Республики Татарстан и делегации из других регионов. Фотогалерея «Ъ Волга-Урал».