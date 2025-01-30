Начальник КбшЖД: запуск электричек в аэропорт Курумоч обойдется в 20 млрд рублей

С чем связаны такие большие затраты, начальник КбшЖД не уточнил. Однако ранее сообщалось, что для запуска сообщения необходимо построить железнодорожные пути и посадочную платформу к терминалу аэропорта, а также соединительную ветку для прямого заезда из Тольятти.