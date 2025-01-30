В Краснодаре отремонтируют 5,5 км внутриквартальных дорог

В других районах города обновление дорожного покрытия во дворах запланировано на февраль и март, а завершение работ намечено на лето. В список ремонта вошли подъезды к многоквартирным домам на улицах Атарбекова, Селезнёва, Фадеева, Бершанской, Игнатова, Благоева, Димитрова, Рашпилевской, Тургенева, а также ряд участков в посёлке Белозерном.