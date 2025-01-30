Власти обсудили реализацию 12 новых нацпроектов в Пермском крае

«Для реализации нацпроектов Правительство РФ утвердило Единый план по достижению национальных целей развития. Ставлю задачу каждому члену правительства края максимально, где это возможно, участвовать в мероприятиях и заявлять наш регион во все возможные направления новых нацпроектов. Это позволит повысить качество жизни прикамцев», — подчеркнул Дмитрий Махонин.
Как рассказала директор аналитического департамента администрации губернатора края Светлана Колесникова, в Прикамье с этого года стартовала реализация 42 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов.
Она отметила, что новые нацпроекты затрагивают практически все сферы, их отличает ориентация на человека и комплексный подход. По словам Светланы Колесниковой, регионы привлекали к их разработке через комиссии Госсовета.
«Пермский край входит практически во все комиссии, что позволяет иметь прямой доступ к регулированию показателей и результатам», — отметила Колесникова, которая также возглавляет региональный проектный офис.
Она детально остановилась мероприятиях, которые запланированы в рамках реализации ряда важных нацпроектов на территории Прикамья в 2025 году.
Так, планируется возведение семи поликлиник и 11 фельдшерско-акушерских пунктов (нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»). В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» планируется капитально отремонтировать 12 школ и учебный корпус Пермского техникума промышленных и информационных технологий. Кроме того, 190 школ в крае получают новое оборудование.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году в муниципалитетах Прикамья благоустроят 101 общественное пространство. А в рамках НП «Эффективная и конкурентная экономика» обеспечат льготный доступ для малого и среднего бизнеса к государственным микрозаймам, а также к производственным площадям индустриальных парков и технопарков.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на выездном заседании краевого правительства в Соликамске Дмитрий Махонин объявил об изменении структуры регионального кабмина и кадровых перестановках.