Власти обсудили реализацию 12 новых нацпроектов в Пермском крае

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году в муниципалитетах Прикамья благоустроят 101 общественное пространство. А в рамках НП «Эффективная и конкурентная экономика» обеспечат льготный доступ для малого и среднего бизнеса к государственным микрозаймам, а также к производственным площадям индустриальных парков и технопарков.