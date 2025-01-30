Новые трамваи в Самаре будут ездить по маршрутам № 5 и № 22

Предварительно, именно на эти маршруты планируют направить новые трамваи «Львенок». Напомним, что в 2025 году для Самары закупят 71 трамвай. На маршруте № 22 уже работают три новых трехсекционных трамвая «Витязь» — они вышли на линию в январе. Как отметил Сергей Маркин, один из них могут направить на маршрут № 5.