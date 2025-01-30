«Средний размер пенсии по возрасту составит 930 рублей». Глава Минтруда Беларуси сказала, у кого и на сколько вырастут пенсии в феврале 2025 года

По ее словам, годовое увеличение (то есть за период февраля 2025 года к февралю 2024) составит 120 рублей, или 14,8%. Министр труда обратила внимание на то, что четыре раза в год (февраль, май, август, ноябрь) по причине роста бюджета прожиточного минимума будут увеличены еще и «возрастные» доплаты к пенсиям. Она отметила, что размер указанных выплат с февраля 2025 вырастет на 2,2%.