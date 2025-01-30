«Средний размер пенсии по возрасту составит 930 рублей». Глава Минтруда Беларуси сказала, у кого и на сколько вырастут пенсии в феврале 2025 года

Министр труда и социальной защиты Наталья Павлюченко сказала, на сколько вырастут пенсии в феврале 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе ведомства.
Глава Минтруда напомнила, что с 1 февраля 2025 года увеличатся все виды трудовых пенсий. Речь идет о пенсиях по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
— По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале 2025 года составит 930 рублей, — подчеркнула Павлюченко.
По ее словам, годовое увеличение (то есть за период февраля 2025 года к февралю 2024) составит 120 рублей, или 14,8%. Министр труда обратила внимание на то, что четыре раза в год (февраль, май, август, ноябрь) по причине роста бюджета прожиточного минимума будут увеличены еще и «возрастные» доплаты к пенсиям. Она отметила, что размер указанных выплат с февраля 2025 вырастет на 2,2%.
Павлюченко сообщила, что для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 рублей сумма составит 83,93 рубля, при наличии инвалидности I группы сумма составит 195,84 рубля. Она также уточнила, что для граждан от 80 лет и старше при учете надбавки за уход сумма будет 167,87 рубля, при наличии инвалидности I группы — 223,82 рубля.
Ранее Минтруда назвало величину доплат к пенсиям, пособий на детей и другие выплаты, которые вырастут в Беларуси с 1 февраля после повышения бюджета прожиточного минимума.
Тем временем Минтруда сообщило, что ИП получит пенсию 460 рублей при уплате минимальных взносов 20 лет.
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