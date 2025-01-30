В Беларуси установлены предельно допустимые тарифы на ЖКУ на 2025 год

При этом в условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Они предоставляются гражданам и семьям адресно при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.