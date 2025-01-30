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В Беларуси установлены предельно допустимые тарифы на ЖКУ на 2025 год

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января подписал указ № 45, которым установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

В результате жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в 2025 году на Br21 (0,5 базовой величины).

Повышение тарифов проводится в два этапа: с 1 января — на все услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на Br17,05, с 1 июня — на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения на Br3,95.

В 2025 году удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату составит 3,8%, семьи из двух пенсионеров — 8,3%.

При этом в условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Они предоставляются гражданам и семьям адресно при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.

Лукашенко Александр
экономика
ЖКХ