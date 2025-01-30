Глава Минтруда сказала, сколько раз повысят пенсии в Беларуси в 2025 году

Она обратила внимание на то, что пока преждевременно говорить о перерасчете трудовых пенсий в 2025 году. Вместе с тем глава Минтруда напомнила, что в 2024 году дважды повышались пенсии. Так, это было сделано с февраля (тогда было повышение на 10%), а также с октября (пенсии повысились на 5%).