Глава Минтруда сказала, сколько раз повысят пенсии в Беларуси в 2025 году

Министр труда и социальной защиты Наталья Павлюченко сказала, сколько раз повысят пенсии в Беларуси в 2025 году. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале ведомства.
Она обратила внимание на то, что пока преждевременно говорить о перерасчете трудовых пенсий в 2025 году. Вместе с тем глава Минтруда напомнила, что в 2024 году дважды повышались пенсии. Так, это было сделано с февраля (тогда было повышение на 10%), а также с октября (пенсии повысились на 5%).
Ранее глава Минтруда Беларуси сказала, у кого и на сколько вырастут пенсии в феврале 2025 года: «Средний размер пенсии по возрасту составит 930 рублей».
Кстати, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 февраля 2025 года: вырастут пенсии и пособия, поднимут выплаты на детей до трех лет, увеличится налог на сдачу квартиры.
Кроме того, Совмин опубликовал новые размеры ставок утильсбора в Беларуси с февраля 2025.