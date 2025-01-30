Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на коммунальные услуги в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 30 января 2025 года, подписал указ о повышении тарифов на коммунальные услуги в Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
В сообщении сказано, что глава государства подписал указ № 45, которым установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год. Уточняется, что жилищно-коммунальные платежи для белорусов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими в ней и при нормативном потреблении услуг будут повышены в 2025 году на 21 рубль, или половину базовой величины (одна базовая величина составляет 42 рубля).
Сообщается, что повышение тарифов будет проводиться в два этапа. Так, с 1 января 2025 года повышены тарифы на все услуги, но за исключением отопления и горячей воды, на 17,05 рубля. Следующее повышение будет произведено с 1 июня. С указанной даты тарифы вырастут на тепловую энергию на цели отопления и горячей воды на 3,95 рубля.
В пресс-службе обратили внимание на то, что в 2025 году удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату составит 3,8%, а для семьи из двух пенсионеров — 8,3%. Говорится, что при этом в условиях увеличения названных платежей будет и далее продолжена работа, связанная с государственной поддержкой населения через предоставление безналичных жилищных субсидий.
Отмечается, что данные субсидии предоставляются белорусам и семьям адресно при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% — в сельской местности.
Тем временем глава Минтруда Беларуси сказала, у кого и на сколько вырастут пенсии в феврале 2025 года: «Средний размер пенсии по возрасту составит 930 рублей».
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Кроме того, в Минске средняя зарплата достигла 3 792,5 рубля.