Лукашенко подписал указ о повышении тарифов на коммунальные услуги в Беларуси

В пресс-службе обратили внимание на то, что в 2025 году удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих и получающих среднереспубликанскую заработную плату составит 3,8%, а для семьи из двух пенсионеров — 8,3%. Говорится, что при этом в условиях увеличения названных платежей будет и далее продолжена работа, связанная с государственной поддержкой населения через предоставление безналичных жилищных субсидий.