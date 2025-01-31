Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 31 января перед выходными

Национальным банком скорректированы курсы валют на 31 января 2025 года, пятницу. В частности, курс доллара, курс российского рубля и курс евро понижены финрегулятором перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 31 января, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4134 белорусского рубля, 1 евро — 3,5521 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4374 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 30 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля стали ниже. Заметнее других уменьшился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0018 белрубля, евро упал на 0,0010 белрубля, а курс российского рубля снижен на 0,0028 белрубля.
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