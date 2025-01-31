Россельхознадзор: в РФ начали окрашивать пшеницу для экспорта в ряд стран

В ведомстве уточнили, что для окрашивания используются только безопасные красители, соответствующие стандартам качества. В частности, для удовлетворения требований Марокко в процессе колорирования пшеницы был применен краситель Е-142 (зеленый), который является натуральным и полностью безопасным для продукции.