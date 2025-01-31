Россельхознадзор: в РФ начали окрашивать пшеницу для экспорта в ряд стран

Россия впервые осуществила процесс колорирования пшеницы, необходимый для поставок в страны, предъявляющие соответствующие требования к зерну.
Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
28 января в порту Высоцкий Ленинградской области специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» впервые применили колорирование пшеницы для экспорта в Марокко. Общий объем партии составил 28 тысяч тонн. Колорирование зерна — это новая услуга, предложенная ФГБУ «ЦОК АПК».
Каждая страна предъявляет свои требования к внешнему виду и качеству продукции. Например, Марокко и Саудовская Аравия устанавливают особые условия по окраске зерна. Обычно колорирование используется для маркировки зерна, предназначенного для кормовых целей.
В ведомстве уточнили, что для окрашивания используются только безопасные красители, соответствующие стандартам качества. В частности, для удовлетворения требований Марокко в процессе колорирования пшеницы был применен краситель Е-142 (зеленый), который является натуральным и полностью безопасным для продукции.
Окрашивание зерна для целей идентификации кормовых партий имеет важное значение для выполнения требований стран Ближнего Востока и может стать дополнительным стимулом для роста российского экспорта зерна.
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