Из Уфы запустят скоростной поезд до Волгограда

В рамках проекта на линии Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Лихая предполагается эксплуатация как ночных маршрутов скоростного сообщения высокой дальности, так и дневных, средней дальности. Ориентировочная суммарная численность населения в зоне тяготения линии — 12 млн человек. При этом проект потребует организации выделенного пути для движения с максимальной скоростью 160 км/ч на всем участке от Уфы до Волгограда.