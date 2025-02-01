Из Уфы запустят скоростной поезд до Волгограда

Из Уфы до Волгограда запустят скоростной поезд. Маршрут пройдёт через Самару и Саратов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
По его словам, проект Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Лихая вошел в перечень отдельных социально значимых маршрутов для возможной организации в перспективе скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения.
В рамках проекта на линии Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Лихая предполагается эксплуатация как ночных маршрутов скоростного сообщения высокой дальности, так и дневных, средней дальности. Ориентировочная суммарная численность населения в зоне тяготения линии — 12 млн человек. При этом проект потребует организации выделенного пути для движения с максимальной скоростью 160 км/ч на всем участке от Уфы до Волгограда.
Вместе с тем проекты организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения являются социальными и включают комплекс мероприятий по строительству (реконструкции) инфраструктуры с неокупаемыми затратами.
Также Вячеслав Дмитриев напомнил, что на маршруте Уфа — Самара — Саратов в 2016 — 2019 гг. курсировала междугородная электричка, но была отменена из-за упавшего спроса.
По данным Куйбышевского отделения РЖД, при наличии заказа региона на направлении Самара-Уфа предполагается развитие железнодорожного сообщения скорыми пригородными поездами «Финист».