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Из Уфы запустят скоростной поезд до Волгограда

Он будет проезжать через Самару и Саратов.

Источник: Reuters

Из Уфы до Волгограда запустят скоростной поезд. Маршрут пройдёт через Самару и Саратов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

По его словам, проект Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Лихая вошел в перечень отдельных социально значимых маршрутов для возможной организации в перспективе скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения.

В рамках проекта на линии Уфа — Самара — Саратов — Волгоград — Лихая предполагается эксплуатация как ночных маршрутов скоростного сообщения высокой дальности, так и дневных, средней дальности. Ориентировочная суммарная численность населения в зоне тяготения линии — 12 млн человек. При этом проект потребует организации выделенного пути для движения с максимальной скоростью 160 км/ч на всем участке от Уфы до Волгограда.

Вместе с тем проекты организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения являются социальными и включают комплекс мероприятий по строительству (реконструкции) инфраструктуры с неокупаемыми затратами.

Также Вячеслав Дмитриев напомнил, что на маршруте Уфа — Самара — Саратов в 2016 — 2019 гг. курсировала междугородная электричка, но была отменена из-за упавшего спроса.

По данным Куйбышевского отделения РЖД, при наличии заказа региона на направлении Самара-Уфа предполагается развитие железнодорожного сообщения скорыми пригородными поездами «Финист».