На Хабаровских ТЭЦ продолжаются работы по переходу на газовое топливо

Хабаровской ТЭЦ-2 в этом году исполняется 91 год. Несколько раз за свою историю она проходила модернизацию, так в 1974 году станция перешла с угля перешла на мазут в качестве основного топлива, в ХХI веке начался переход на сжигание природного газа. В настоящее время восемь из девяти ее котлов работают на газе. Тепловая мощность Хабаровской ТЭЦ-2 составляет 610 Гкал/час. Она снабжает теплом и горячей водой более 640 многоквартирных жилых домов и более 50 социальных объектов.