На Хабаровских ТЭЦ продолжаются работы по переходу на газовое топливо

Полностью перевести энергоблок на сжигание газового топлива планируется в 2025 году, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
— В рамках второго этапа модернизации энергоблока ведутся работы по трем проектам — модернизация поверхностей нагрева, перевод на газ оборудования самого энергоблока и перевод на газ пиковой водогрейной котельной № 3. Все ремонты ведутся в соответствии с графиком, — рассказал министр энергетики края Герман Тютюков.
Он напомнил, что в прошлом году в рамках первого этапа модернизации энергоблока № 2 специалисты заменили на турбоагрегате различное оборудование и элементы общим весом более 1,5 тонн. Ремонт затронул и вспомогательное оборудование. После полного перевода энергоблока на газ, он сохранит возможность работать и на угле.
По словам министра, продолжаются работы и на Хабаровской ТЭЦ-2 — одной из старейших станций в крае. Ее тепловая нагрузка постоянно растет из-за увеличения числа потребителей.
— Здесь ведутся работы по переводу резервного водогрейного котла № 3 с мазута на газ. В прошлом году был проведен капитальный ремонт котла, в ходе которого заменили около 50 тонн металлоконструкций. В планах текущего года — установка четырех газовых горелок, газового оборудования и замена воздуховодов, — сказал Герман Тютюков.
Он уточнил, что завершить перевод котла на газ планируется в ноябре 2025 года. Это позволит увеличить надежность станции и более рационально использовать оборудование.
Напомним, ТЭЦ-3 начала работать в 1985 году, в настоящее время она обеспечивает тепловой энергией 42% потребителей Хабаровска. Установленная электрическая мощность станции 720 МВт, тепловая мощность — 1640 Гкал/час. В 2012 году на ТЭЦ был газифицирован энергоблок № 4.
Хабаровской ТЭЦ-2 в этом году исполняется 91 год. Несколько раз за свою историю она проходила модернизацию, так в 1974 году станция перешла с угля перешла на мазут в качестве основного топлива, в ХХI веке начался переход на сжигание природного газа. В настоящее время восемь из девяти ее котлов работают на газе. Тепловая мощность Хабаровской ТЭЦ-2 составляет 610 Гкал/час. Она снабжает теплом и горячей водой более 640 многоквартирных жилых домов и более 50 социальных объектов.