Более 260 тысяч южноуральцев стали самозанятыми

По итогам 2024 года их насчитывалось 261,38 тысячи человек, сообщает Контрольно-счетная палата региона.
Южноуральцы активно регистрируют свой статус и используют специальный налоговый режим. С 2020 года самозанятых стало в 1,5 раза больше. Только за прошлый год их количество увеличилось на 69,5 тысячи человек.
По числу самозанятых наш регион уступил только Свердловской области. Там в прошлом году насчитывалось 360,56 тысячи человек, работающих на себя.
Тройку лидеров замыкает Тюменская область с 151,73 тысячами самозанятых.
На четвертом месте разместился ХМАО, где 102,9 тысячи жителей работают на себя; на пятом — Курганская область с 39,8 тысячами самозанятых.
Последняя позиция у ЯНАО. В этом регионе показатель составил 27,56 тысячи человек.