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Более 260 тысяч южноуральцев стали самозанятыми

Челябинская область оказалась на втором месте среди регионов УрФО по количеству зарегистрированных самозанятых.

Источник: Freepik

По итогам 2024 года их насчитывалось 261,38 тысячи человек, сообщает Контрольно-счетная палата региона.

Южноуральцы активно регистрируют свой статус и используют специальный налоговый режим. С 2020 года самозанятых стало в 1,5 раза больше. Только за прошлый год их количество увеличилось на 69,5 тысячи человек.

По числу самозанятых наш регион уступил только Свердловской области. Там в прошлом году насчитывалось 360,56 тысячи человек, работающих на себя.

Тройку лидеров замыкает Тюменская область с 151,73 тысячами самозанятых.

На четвертом месте разместился ХМАО, где 102,9 тысячи жителей работают на себя; на пятом — Курганская область с 39,8 тысячами самозанятых.

Последняя позиция у ЯНАО. В этом регионе показатель составил 27,56 тысячи человек.