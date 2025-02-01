В Госдуме рассказали, переведут ли пенсии россиян в цифровые рубли

«Перевод в цифровой рубль противоречит государственной социальной политике и праву граждан на выбор формы получения пенсионных выплат», — рассказал Гаврилов в разговоре с ТАСС. До этого в соцсетях начали распространять информацию о том, что россияне якобы будут получать положенные выплаты только в цифровом виде. В Центробанке уже опровергли соответствующие фейки.