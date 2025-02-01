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В Госдуме рассказали, переведут ли пенсии россиян в цифровые рубли

В Госдуме опровергли слухи о переводе пенсий в цифровой рубль.

В России не планируют переводить пенсии горожан в цифровые рубли. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Перевод в цифровой рубль противоречит государственной социальной политике и праву граждан на выбор формы получения пенсионных выплат», — рассказал Гаврилов в разговоре с ТАСС. До этого в соцсетях начали распространять информацию о том, что россияне якобы будут получать положенные выплаты только в цифровом виде. В Центробанке уже опровергли соответствующие фейки.

Цифровой рубль — это специальный вид валюты в электронном варианте. Основная его особенность заключается в том, что все операции с таким рублем находятся под контролем непосредственно Центробанка. По прогнозам Банка России, полноценно цифровым рублем будут пользоваться с середины 2025 года.