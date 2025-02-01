Около 15 миллионов пассажиров перевезли казахстанские авиакомпании в 2024 году

В настоящее время в гражданской авиации Казахстана трудятся более 25 тысяч человек. Интерес к профессии авиатора растет с каждым годом. Авиация — это не только пилоты и бортпроводники, это также большой комплекс различных специалистов и технологий, обеспечивающих безопасность и эффективность воздушного транспорта.