Около 15 миллионов пассажиров перевезли казахстанские авиакомпании в 2024 году

АСТАНА, 1 фев — Sputnik. 14,7 миллиона пассажиров перевезли казахстанские авиакомпании в 2024 году, сообщил комитет гражданской авиации. Это на 11% больше показателя 2023 года.
Такие данные привели сегодня в честь Дня работников гражданской авиации и Дня службы авиационной безопасности Казахстана.
На сегодня парк воздушных судов казахстанских авиакомпаний насчитывает 104 борта. По итогам 2025 года этот показатель увеличится до 118 самолетов, что позволит повысить уровень доступности и комфорта внутренних и международных перевозок для пассажиров.
«В рамках модернизации инфраструктуры воздушного транспорта в 2024 году завершено строительство 3-х новых пассажирских терминалов в аэропортах городов Алматы, Кызылорда и Шымкент, а также проведены ремонтные работы аэродромных покрытий 8 аэропортов страны» — сообщили в КГА.
В 2024 году открыто и возобновлено 22 международных авиамаршрута. Уровень соответствия Казахстана стандартам международной организации гражданской авиации ИКАО составляет 82%, что сопоставимо с уровнем ведущих европейских государств. Казахстанские авиакомпании не имеют ограничений на полеты в страны Евросоюза.
В настоящее время в гражданской авиации Казахстана трудятся более 25 тысяч человек. Интерес к профессии авиатора растет с каждым годом. Авиация — это не только пилоты и бортпроводники, это также большой комплекс различных специалистов и технологий, обеспечивающих безопасность и эффективность воздушного транспорта.