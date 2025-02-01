В Красноярске закрылся старейший пивоваренный завод Сибири

Этот завод считается старейшим в Сибири и функционировал с XIX века.
Как подтвердили Ngs24 в одном из местных баров, сотрудничающих с пивоварней, причины закрытия пока неизвестны. В настоящее время компания распродает остатки своей продукции, однако заведение уже нашло нового поставщика.
На территории завода также располагался музей пивоварения, где проводились экскурсии. В ближайшее время там планируется открытие нового бара, о чем сообщается в телеграм-канале «Главный по барам | Красноярск». В паблике Craft-U-Brewery анонсировалось открытие бар-музея «Заводъ» 24 января, и экскурсии в нем продолжатся.
Пивоварней и магазинами разливного пива «Купец» управляет компания «Производство № 1». Основным владельцем является Даниил Бриман, бывший топ-менеджер «Пикры» и красноярской «Балтики», обладающий 51% уставного капитала.
Craft-U-Brewery производила разнообразные сорта крафтового, бочкового и розливного пива под брендами Briman, Ministrell, Jimmy Jimmy, Red Alert и другими. Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», в 2023 году выручка компании составила 57,2 миллиона рублей, при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 5,7 миллиона рублей.