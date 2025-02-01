В Красноярске закрылся старейший пивоваренный завод Сибири

На территории завода также располагался музей пивоварения, где проводились экскурсии. В ближайшее время там планируется открытие нового бара, о чем сообщается в телеграм-канале «Главный по барам | Красноярск». В паблике Craft-U-Brewery анонсировалось открытие бар-музея «Заводъ» 24 января, и экскурсии в нем продолжатся.