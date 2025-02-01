Бастрыкин поручил проверить сжигание токсического пластика в Таре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву проверить информацию о нарушении природоохранного законодательства в Таре. Омские следователи доложат главе о результатах.
Так, жители города жалуются на резкий неприятный запах и боятся возникновения заболеваний. Всё потому, что местный предприниматель сжигает в Таре промышленные отходы, среди которых токсичный пластик. Обращения людей в компетентные органы результатов не принесли.
Накануне омичи пережили 18 часов режима «чёрного неба». Также мы писали, что из-за жалоб омичей Росприроднадзор проверит ТЭЦ-5. Горожане сетовали по поводу серого налёта на автомобилях и пепла на окнах домов.