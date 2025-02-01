С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии

Размер фиксированной выплаты к страховым пенсиям работающих и неработающих пенсионеров и стоимость одного пенсионного коэффициента увеличены с 1 января 2025 года. Таким образом, в феврале российские пенсионеры получат доплату за январь. Решение коснется около 39,3 миллиона человек, пишет Смотрим.