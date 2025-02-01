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На строительстве четвёртого моста в Новосибирске заняты более 250 рабочих

Готовность переправы оценивается прокуратурой региона в 83,5%

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В прокуратуре Новосибирской области опровергли сообщения ряда СМИ о том, что строительство четвёртого моста через Обь приостановлено. Как рассказал в интервью порталу «АиФ-Новосибирск» прокурор Новосибирской области Александр Бучман, на стройплощадке переправы ежедневно задействованы около 250 человек.

При этом, по словам главы надзорного ведомства региона, по итогам 4 квартала 2024 года строительная готовность моста увеличилась на 3,5% и на сегодняшний день составляет 83,5%.

«Темпы строительства моста необходимо наращивать. По распоряжению правительства РФ объект необходимо ввести в эксплуатацию в декабре этого года. В январе этого года концессионер получил 1,2 млрд рублей федеральных средств на завершение строительства. Мы проконтролируем расходование этих средств и проинформируем губернатора Новосибирской области об имеющихся проблемах при строительстве объекта», — сообщил Александр Бучман.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 10 чиновников в Новосибирской области стали фигурантами уголовных дел.