На строительстве четвёртого моста в Новосибирске заняты более 250 рабочих

В прокуратуре Новосибирской области опровергли сообщения ряда СМИ о том, что строительство четвёртого моста через Обь приостановлено. Как рассказал в интервью порталу «АиФ-Новосибирск» прокурор Новосибирской области Александр Бучман, на стройплощадке переправы ежедневно задействованы около 250 человек.
При этом, по словам главы надзорного ведомства региона, по итогам 4 квартала 2024 года строительная готовность моста увеличилась на 3,5% и на сегодняшний день составляет 83,5%.
«Темпы строительства моста необходимо наращивать. По распоряжению правительства РФ объект необходимо ввести в эксплуатацию в декабре этого года. В январе этого года концессионер получил 1,2 млрд рублей федеральных средств на завершение строительства. Мы проконтролируем расходование этих средств и проинформируем губернатора Новосибирской области об имеющихся проблемах при строительстве объекта», — сообщил Александр Бучман.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 10 чиновников в Новосибирской области стали фигурантами уголовных дел.