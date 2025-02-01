На строительстве четвёртого моста в Новосибирске заняты более 250 рабочих

«Темпы строительства моста необходимо наращивать. По распоряжению правительства РФ объект необходимо ввести в эксплуатацию в декабре этого года. В январе этого года концессионер получил 1,2 млрд рублей федеральных средств на завершение строительства. Мы проконтролируем расходование этих средств и проинформируем губернатора Новосибирской области об имеющихся проблемах при строительстве объекта», — сообщил Александр Бучман.