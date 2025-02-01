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В Беларуси повысили коэффициент переоценки имущества

Министерство архитектуры и строительства установило новый коэффициент изменения стоимости капитальных строений. Документ опубликован на Национальном правовом портале. ﻿

Размер коэффициента на 1 января 2025 года определили на уровне 1,1347. В прошлом году он был 1,1013, хотя годом ранее — 1,1501.

Это касается принадлежащих физлицам жилых домов и квартир, садовых домиков, дач, а также нежилых помещений, хозпостроек, гаражей и машино-мест.

В ведомстве уточнили, что коэффициент снизили, опираясь на законодательство об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения господдержки при строительстве или покупке жилья.

Правовой акт принят на основании Положения об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения государственной поддержки при строительстве или приобретении жилого помещения. Этот документ был утвержден постановлением правительства от 20 декабря 2000 года № 1955.