Омский бизнесмен Виктор Скуратов рассказал, как открывал первые кофейни

Эксперты hh.ru подвели итоги рейтинга лучших работодателей ресторанной отрасли. Второе место в нем занял омский бизнесмен, основатель сети кофеен Skuratov Coffee Виктор Скуратов. О том, как начинался этот бизнес, Скуратов рассказал YouTube-каналу «Основатели».
По словам Скуратова, на открытие первых двух кофеен в Омске были взяты кредиты в банках.
«На третью и четвертую уже ничего не давали. Я заложил родительский дом и получил четыре миллиона рублей. Просто не было выхода, а когда нет выхода, это очень сильно мотивирует», — рассказал он.
Свой бизнес Скуратов начал в 2009 году, на тот момент ему исполнился 21 год. Сегодня сети Skuratov Coffee открыты в семи городах России: Омске, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске.
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