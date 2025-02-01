Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский бизнесмен Виктор Скуратов рассказал, как открывал первые кофейни

Сейчас они работают в семи городах России, а когда-то для их открытия Скуратову пришлось заложить дом своих родителей.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты hh.ru подвели итоги рейтинга лучших работодателей ресторанной отрасли. Второе место в нем занял омский бизнесмен, основатель сети кофеен Skuratov Coffee Виктор Скуратов. О том, как начинался этот бизнес, Скуратов рассказал YouTube-каналу «Основатели».

По словам Скуратова, на открытие первых двух кофеен в Омске были взяты кредиты в банках.

«На третью и четвертую уже ничего не давали. Я заложил родительский дом и получил четыре миллиона рублей. Просто не было выхода, а когда нет выхода, это очень сильно мотивирует», — рассказал он.

Свой бизнес Скуратов начал в 2009 году, на тот момент ему исполнился 21 год. Сегодня сети Skuratov Coffee открыты в семи городах России: Омске, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Ранее мы писали о закрытии в Новосибирске омского ресторана Skopin.

экономика