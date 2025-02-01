Бюджет прожиточного минимума повышен в Беларуси

БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 ноября 2024 года, увеличился на 2,2% и составляет Br447,64. В ведомстве отметили, что он будет действовать по 30 апреля 2025 года.
В Беларуси с 1 февраля повышаются все виды трудовых пенсий В Беларуси выросли размеры пособий семьям, воспитывающим детей.
В связи с изменением БПМ автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ. Это размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии.
В министерстве добавили, что возрастные доплаты к пенсиям получают почти 540 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше. Размер этих выплат увеличится на 2,2%. Так, для лиц в возрасте 75−79 лет доплата составит Br83,93, а при наличии инвалидности I группы — Br195,84. Для лиц 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — Br167,87, а при наличии инвалидности I группы — Br223,82.