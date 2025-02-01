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В Калининграде ищут подрядчика, который замостит «народные тропы» на Карбышева

Заявки от участников аукциона принимаются до 6 февраля.

«Народные тропы» в «зеленой зоне» вдоль реки на ул. Ген. Карбышева планируют сделать полноценными пешеходными дорожками. Информация о проведении электронного аукциона по поиску подрядчика, который займется данными работами, размещена на портале «РТС-тендер».

«Выполнение работ по устройству тротуаров на территории набережной Генерала Карбышева в г. Калининграде» власти оценивают максимально в 507 018,05 ₽ Заявки от участников аукциона принимаются до 6 февраля. До начала работ подрядчику необходимо будет предоставить их график, а в дальнейшем осуществлять фотофиксацию всех этапов. При производстве работ вблизи зеленых насаждений подрядчик за свой счет обязан обеспечить безопасность корневой системе и стволу зеленых насаждений, подчеркивается в техническом задании. «Народные тропы» необходимо замостить тротуарной плиткой «Кранц», цвет турмалин. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта 30 календарных дней. Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта 75 календарных дней.

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