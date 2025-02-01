В Калининграде ищут подрядчика, который замостит «народные тропы» на Карбышева

«Выполнение работ по устройству тротуаров на территории набережной Генерала Карбышева в г. Калининграде» власти оценивают максимально в 507 018,05 ₽ Заявки от участников аукциона принимаются до 6 февраля. До начала работ подрядчику необходимо будет предоставить их график, а в дальнейшем осуществлять фотофиксацию всех этапов. При производстве работ вблизи зеленых насаждений подрядчик за свой счет обязан обеспечить безопасность корневой системе и стволу зеленых насаждений, подчеркивается в техническом задании. «Народные тропы» необходимо замостить тротуарной плиткой «Кранц», цвет турмалин. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта 30 календарных дней. Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта 75 календарных дней.