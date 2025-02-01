Нацбанк рассказал о значительном росте банковских вкладов в белорусских рублях

В Национальном банке рассказали о том, какие депозиты предпочитают белорусы. Соответствующей статисткой поделился первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.
За минувший 2024 год вклады граждан в белорусских рубля сроком на один год и более выросли на 37,4%, при прогнозном ориентире в 20−24%.
Как подчеркнул Сергей Калечиц, доля таких депозитов в общем объеме срочных и условных банковских вкладов на 1 января 2025 года составила 83,8%.
Средняя процентная ставка по новым срочным банковским вкладам физических лиц в BYN за 2024 год выросла на 1,7%, достигнув отметки в 11,4% годовых.
Ранее мы писали о том, что 65-летний белорус потерял на «инвестициях» в мошенническую биржу более 120 тысяч рублей (здесь рассказываем о том, когда он понял, что стал жертвой нечистых на руку аферистов).