4 нижегородские марки молока забраковал Роспотребнадзор

В черный список попали четыре производителя из Нижегородской области: «Деревенька», «Околица», «Молоко-К» из Ардатовского района и «Краснобаковские молочные продукты». В их продукции был обнаружен несоответствующий жирно-кислотный состав, а также предоставлена неверная информация о содержании жира и влажности на упаковке.