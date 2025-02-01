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4 нижегородские марки молока забраковал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор провел инспекцию молочной продукции, представленной в российских магазинах.

В ходе проверки было выявлено, что 21 марка не соответствует принятым стандартам безопасности.

В черный список попали четыре производителя из Нижегородской области: «Деревенька», «Околица», «Молоко-К» из Ардатовского района и «Краснобаковские молочные продукты». В их продукции был обнаружен несоответствующий жирно-кислотный состав, а также предоставлена неверная информация о содержании жира и влажности на упаковке.

Следует подчеркнуть, что по итогам проверки производственное предприятие «Околица» из Ардатова закрыло выпуск своей продукции. Остальные компании стараются разрешить выявленные проблемы и улучшить качество своих товаров.