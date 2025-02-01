В Екатеринбурге построили две ледовые арены

Их уже поставили в Росреестре на кадастровый учёт. Общая площадь спорткомплекса «Дацюк Арена» составила девять тысяч квадратных метров. Он находится на территории спорткомплекса «Юность», Первый камень в его основание был заложен в сентябре 2022 года.
Площадь «УГМК Арены» составила 111,6 тысяч квадратных метров. Она вмещает 12 тысяч зрителей спортивных мероприятий и 15 тысяч посетителей концертов. В ней будут проводить турниры по фигурному катанию, спортивной гимнастике, керлингу, футболу, боксу, волейболу, хоккейные матчи