В Екатеринбурге построили две ледовые арены

Их уже поставили в Росреестре на кадастровый учёт. Общая площадь спорткомплекса «Дацюк Арена» составила девять тысяч квадратных метров. Он находится на территории спорткомплекса «Юность», Первый камень в его основание был заложен в сентябре 2022 года.