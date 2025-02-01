Корытный: Есть иностранные авиакомпании, которые охотно бы полетели в Калининград

В Калининград хотят летать иностранные авиакомпании. Однако перевозчики из дружественных стран «опасаются» санкций, поскольку маршрут проходит через Европу. Об этом рассказал журналистам гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный.
«Есть авиакомпании, которые охотно бы полетели. И сейчас, насколько я знаю, даже есть возможность каботажа. То есть иностранная компания может совершать внутренние рейсы, что раньше было невозможно по определению. Так называемая девятая свобода воздуха не запрещена. Она по согласованию с Минтрансом, наверное, может быть. Здесь авиакомпании и готовы полететь, и интересен им наш внутренний рынок, но опять же они сталкиваются с тем, что все самолёты у них находятся в лизинге у стран, недружественных нам теперь, — Ирландии и так далее. Страховые компании не страхуют этих перевозчиков, когда они пролетают на территории России. Совокупность этих факторов не даёт нам возможность», — сказал Корытный.
При этом руководство «Храброво» продолжает переговоры с иностранными перевозчиками об открытии рейсов в Калининград. «Мы с китайцами работаем. Они достаточно спокойно относятся к санкциям второго, третьего и четвёртого сортов. Мы работаем с авиакомпаниями из Эмиратов. У нас сейчас как раз в холдинге новый коммерческий директор, который работает в этом направлении. Мы начинали переговоры с “Азербайджанскими авиалиниями”. Близко достаточно подошли к вопросу возможности полётов. Но в связи с той катастрофой, которая произошла, очень много направлений было приостановлено. Наверное, когда будут озвучены результаты Международного авиационного комитета и вернёмся мы к полноценной работе, снова вернёмся к переговорам. Калининград был одним из топовых и интересных мест и направлений для авиакомпании AZAL», — заключил гендиректор аэропорта.
В 2023 году Корытный сообщал, что в «Храброво» надеются организовать прямые рейсы из Китая в Калининград. Для привлечения путешественников из КНР планировали разработать небольшие туры, которые можно будет продолжить в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, аэропорт хотели сделать грузовым и пассажирским хабом между Россией и Китаем.
Сейчас в «Храброво» открыты два международных направления. Из Калининграда можно улететь в Белоруссию и Египет.