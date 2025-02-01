Корытный: Есть иностранные авиакомпании, которые охотно бы полетели в Калининград

«Есть авиакомпании, которые охотно бы полетели. И сейчас, насколько я знаю, даже есть возможность каботажа. То есть иностранная компания может совершать внутренние рейсы, что раньше было невозможно по определению. Так называемая девятая свобода воздуха не запрещена. Она по согласованию с Минтрансом, наверное, может быть. Здесь авиакомпании и готовы полететь, и интересен им наш внутренний рынок, но опять же они сталкиваются с тем, что все самолёты у них находятся в лизинге у стран, недружественных нам теперь, — Ирландии и так далее. Страховые компании не страхуют этих перевозчиков, когда они пролетают на территории России. Совокупность этих факторов не даёт нам возможность», — сказал Корытный.