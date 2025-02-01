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Проезд по Северному обходу Омска будет платным

Точная стоимость проезда по новой дороге пока неизвестна.

Источник: пресс-служба правительства Омской области

Проезд по Северному обходу — четырехполосной новой дороге, которую собираются построить в объезд Омска, — будет платным. Без дополнительных остановок оплатить его можно будет с помощью системы Free-Flow.

Такая система предусматривает несколько способов оплаты. При наличии специального транспондера в машине деньги будут списываться автоматически. Также за проезд можно заплатить заранее по интернету или постфактум в течение пяти дней. Как сообщает сайт «Топ24», стоимость проезда будет известна после ввода дороги в эксплуатацию.

Недавно проект строительства дороги успешно прошел госэкспертизу. Он будет реализован за счет частно-государственного партнерства. На строительство планируют затратить 73 млрд рублей.