Проезд по Северному обходу Омска будет платным

Проезд по Северному обходу — четырехполосной новой дороге, которую собираются построить в объезд Омска, — будет платным. Без дополнительных остановок оплатить его можно будет с помощью системы Free-Flow.
Такая система предусматривает несколько способов оплаты. При наличии специального транспондера в машине деньги будут списываться автоматически. Также за проезд можно заплатить заранее по интернету или постфактум в течение пяти дней. Как сообщает сайт «Топ24», стоимость проезда будет известна после ввода дороги в эксплуатацию.
Недавно проект строительства дороги успешно прошел госэкспертизу. Он будет реализован за счет частно-государственного партнерства. На строительство планируют затратить 73 млрд рублей.