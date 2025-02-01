Проезд по Северному обходу Омска будет платным

Такая система предусматривает несколько способов оплаты. При наличии специального транспондера в машине деньги будут списываться автоматически. Также за проезд можно заплатить заранее по интернету или постфактум в течение пяти дней. Как сообщает сайт «Топ24», стоимость проезда будет известна после ввода дороги в эксплуатацию.