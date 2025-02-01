Недоливали бензин: в Алматы оштрафовали «Газпромнефть-Казахстан»

«Всего при приеме, хранении и отпуске ГСМ на АЗС № 132 используются различные средства измерений, включая уровнемеры, мерник эталонный металлический, метроштоки и ТРК. Однако при проверке одной из единиц средств измерений — ТРК № 1 — было выявлено, что отклонение превышает допустимую погрешность, что привело к признанию данного оборудования непригодным к применению», — отметили в Комитете.