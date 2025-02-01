Недоливали бензин: в Алматы оштрафовали «Газпромнефть-Казахстан»

По информации пресс-службы Департамента Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли, внеплановую проверку работы предприятия провели после обращения потребителя.
«Проверка касалась соблюдения требований Закона РК “Об обеспечении единства измерений”, “О техническом регулировании” и других нормативно-правовых актов в области метрологии», — пояснили в ведомстве.
В ходе проверки установлено отклонение, превышающее допустимую погрешность при отпуске автомобильного бензина марки АИ-95-К4 через топливораздаточную колонку (ТРК) № 1.
«При отпуске 20 литров бензина недолив составил 100 мл, что является нарушением стандартов», — подчеркнули в Комитете.
Выяснилось, что контроль отпуска ГСМ на АЗС № 132 осуществлялся с использованием металлического эталонного мерника М2Р-20, проверенного в установленном порядке и действующего до 24 апреля 2025 года. При этом предельно допустимая погрешность измерения объема нефтепродуктов на АЗС составляет ±4%.
«Всего при приеме, хранении и отпуске ГСМ на АЗС № 132 используются различные средства измерений, включая уровнемеры, мерник эталонный металлический, метроштоки и ТРК. Однако при проверке одной из единиц средств измерений — ТРК № 1 — было выявлено, что отклонение превышает допустимую погрешность, что привело к признанию данного оборудования непригодным к применению», — отметили в Комитете.
По результатам проверки установлены нарушения статьи 19 Закона РК «Об обеспечении единства измерений». ТОО «Газпромнефть-Казахстан Операционная компания» привлекли к административной ответственности и штрафу в размере 3 145 600 тенге.