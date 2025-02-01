Сколько стоит автогаз в западных регионах Казахстана с 1 февраля

Отметим, что сжиженный нефтяной газ используется как топливо для автомобилей. В Мангистауской области, согласно приказу Министерства энергетики, с 1 февраля цена на сжиженный газ вырастет с 59 до 65 тенге за литр. Таким образом, цена на сжиженный газ изменится на 6 тенге.
«На сегодняшний день цена в Актау на заправочных станциях не изменилась. Отпускается по 59 тенге», — сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.
В Актюбинской области цена на газ повысилась на 18 тенге. И теперь она составит 77 тенге. Ранее автогаз там продавался по 59 тенге. Для районов отдаленностью 200 километров от областного центра цена на газ будет еще выше — 82 тенге (ранее 64 тенге).
В Атырауской области цена на сжиженный газ составит 77 тенге. Ранее этот вид топлива там продавали по 59 тенге.
Цены на сжиженный газ
Отметим, что с 1 февраля в Казахстане изменились розничные цены на бензин, дизтопливо и автогаз. Как объяснили в Министерстве энергетики Казахстана, цены на сжиженный нефтяной газ с 1 февраля планируется повысить, «чтобы адаптировать их к реальной стоимости производства».
«Согласно проекту приказа министра энергетики, предельная оптовая цена на сжиженный газ увеличится с 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну. Предельная розничная цена увеличится в пределах от 6 до 21 тенге в зависимости от региона», — сообщили в Министерстве энергетики ранее.