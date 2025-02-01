Сколько стоит автогаз в западных регионах Казахстана с 1 февраля

В Актюбинской области цена на газ повысилась на 18 тенге. И теперь она составит 77 тенге. Ранее автогаз там продавался по 59 тенге. Для районов отдаленностью 200 километров от областного центра цена на газ будет еще выше — 82 тенге (ранее 64 тенге).