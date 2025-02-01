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К 2026 году в Петербурге заменят больше 1200 лифтов

За последние десять лет Фонд капитального ремонта поменял в Петербурге больше 16 тысяч лифтов.

Источник: РИА "Новости"

С 2022 по 2025 год Смольный дополнительно выделяет субсидии на эти работы.

«К 2026 году в городе планируется заменить больше 1200 лифтов», — написал в личном телеграм-канале вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Капитальный ремонт лифтового оборудования ведут круглый год во всех районах города. Для каждого лифта разрабатывают индивидуальный проект, потому что в одном доме могут быть разные шахты.

Старые подъемники меняют на оборудование отечественного производства, в том числе сделанные на петербургских лифтовых заводах. Они отличаются энергоэффективностью и улучшенными характеристиками. Так, для петербуржцев с особенностями здоровья внутри есть зеркало, звуковое сопровождение и шрифт Брайля на кнопках.

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