К 2026 году в Петербурге заменят больше 1200 лифтов

С 2022 по 2025 год Смольный дополнительно выделяет субсидии на эти работы.
«К 2026 году в городе планируется заменить больше 1200 лифтов», — написал в личном телеграм-канале вице-губернатор Евгений Разумишкин.
Капитальный ремонт лифтового оборудования ведут круглый год во всех районах города. Для каждого лифта разрабатывают индивидуальный проект, потому что в одном доме могут быть разные шахты.
Старые подъемники меняют на оборудование отечественного производства, в том числе сделанные на петербургских лифтовых заводах. Они отличаются энергоэффективностью и улучшенными характеристиками. Так, для петербуржцев с особенностями здоровья внутри есть зеркало, звуковое сопровождение и шрифт Брайля на кнопках.