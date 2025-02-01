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Компания через суд пытается вернуть статус регоператора Ростовской области

В Ростовской области компания по обращению с твердыми отходами через суд пытается вернуть статус регионального оператора.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области предприятие через суд пытается вернуть статус регоператора. Соответствующая информация появилась на сайте Арбитражного суда.

Известно, что с 1 февраля предприятие больше не занимает статус регионального оператора в Ростовской области. Вместо него вывозом отходов будет заниматься другая компания. Сейчас компания пытается восстановить свой статус через суд.

— Суд, рассмотрев заявление об обеспечении иска и представленные материалы, считает, что заявление не подлежит удовлетворению, — говорится в документации.