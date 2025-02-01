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Молдавия 1 февраля отправила в Приднестровье первую партию газа

В Приднестровье начнет поступать европейский гуманитарный газ. Ожидается, что 2 февраля в дома граждан вернется тепло. Глава республики уже поблагодарил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «за содействие и оперативность». При этом от переговоров с Москвой о поставках газа он отказываться не собирается.

Источник: Газета.Ру

В Приднестровье начнет поступать европейский гуманитарный газ. Ожидается, что 2 февраля в дома граждан вернется тепло. Глава республики уже поблагодарил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «за содействие и оперативность». При этом от переговоров с Москвой о поставках газа он отказываться не собирается.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский 1 февраля поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за помощь в разрешении газового кризиса.

Он рассказал, что заседание молдавской комиссии по ЧС состоялось. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в республику принято. В настоящее время обсуждаются технические моменты.

«Уважаемая Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и Вашим коллегам за содействие и оперативность Благодарю Вас», — написал Красносельский в Telegram-канале.

Генерация электроэнергии на МГРЭС начнется вечером 1 февраля, уточнил глава Приднестровья.

«В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей», — отметил он.

Веерные отключения света прекращены.

1 февраля компания «Молдовагаз» уже поставила первую партию газа в Приднестровье для поддержки работы газопровода. Всего планируется передать 3 млн куб. м газа.

Договор на миллионы евро.

31 января молдавские власти и Евросоюз подписали договор о безвозмездном финансировании Молдавии на сумму €64 млн.

В правительстве Молдавии рассказали, что первый транш на €30 млн будет разделен надвое. Молдавская госкомпания Energocom закупит природный газ на €20 млн в качестве чрезвычайной гуманитарной помощи для Приднестровья. Еще €10 млн направят на закупку электроэнергии для обеспечения правого берега Днестра.

Второй транш в €34 млн Кишинев получит в качестве бюджетной поддержки. Подробно о нем пока не сообщается.

С 11 февраля Приднестровье, вероятнее всего, перейдет к поставкам через венгерских трейдеров, пишет «Коммерсантъ».

Газовая блокада.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлить контракт с «Газпромом». Вскоре цена газа в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года.

В результате Приднестровье столкнулось с полной газовой блокадой, результатом чего стали веерные отключения электричества, отсутствие отопления и горячей воды в жилых домах.

Власти республики объявили режим ЧС.

По словам Красносельского, сейчас экономика Приднестровья находится в тяжелом состоянии.

«Итоги рано подводить, но это будут десятки миллионов долларов в месяц, выпадающие из бюджета. Это много для нас. Энергетика и экономика находятся в шоковом состоянии», — сказал он.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 января заявила, что Москва предпринимает все возможные усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам.

При этом Захарова отметила, что в отношении происхождения газа «не должно быть иллюзий». По ее словам, ~откуда бы топливо ни поступало, этот газ происходит из российских месторождений.~

Красносельский 1 февраля заявил, что республика ~также продолжает вести переговоры о поставках газа с Россией и Венгрией ~, «чтобы газ пошел в Приднестровье уже основательно и надолго».