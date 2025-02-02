Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 2 февраля

Национальным банком определены курсы валют на 2 февраля 2025 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс российского рубля и курс евро не изменились на протяжении первых выходных февраля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 2 февраля, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4134 белорусского рубля, 1 евро — 3,5521 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4374 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 31 января, и в субботу, 1 февраля, курс евро, курс доллара и курс российского рубля не изменились.