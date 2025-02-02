В Казахстане определили ТОП-5 туристских сёл

Областные акиматы выдвигали на конкурс до трёх сел от региона. При отборе участников особое внимание уделялось природным и культурным ресурсам, сохранению традиционных видов деятельности в населённых пунктах, которые могут стать центром притяжения для путешественников, заинтересованных в новых маршрутах и аутентичном туризме.