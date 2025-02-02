В Казахстане определили ТОП-5 туристских сёл

Как сообщает пресс-служба Kazakh Tourism, пятёрка сёл определена по итогам национального конкурса «Үздік туристік ауыл — 2025». Проект направлен на развитие устойчивого туризма, выявление и продвижение сельских территорий с уникальными природными ландшафтами, культурой, традициями и ремеслами.
Областные акиматы выдвигали на конкурс до трёх сел от региона. При отборе участников особое внимание уделялось природным и культурным ресурсам, сохранению традиционных видов деятельности в населённых пунктах, которые могут стать центром притяжения для путешественников, заинтересованных в новых маршрутах и аутентичном туризме.
По итогам конкурса в пятёрку лучших туристских сёл Казахстана вошли:
— Лепсі (Алакольский район области Жетысу);
— Нағи Ілиясов (Сарыдарьинский район Кызылординской области);
— Хан Ордасы (Бокейординский район ЗКО);
— Поперечное (Риддерский район ВКО);
— Шабанбай би (Актогайский район Карагандинской области).
Победители национального этапа представят Казахстан на престижном международном конкурсе UN Tourism Best Tourism Village, который ежегодно проводится Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO).
В 2023 году село Саты Алматинской области признано лучшей туристской деревней на международном уровне и удостоено престижной награды Best Tourism Villages by UNWTO.