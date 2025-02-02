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В Казахстане определили ТОП-5 туристских сёл

Названы пять лучших туристских сёл Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Как сообщает пресс-служба Kazakh Tourism, пятёрка сёл определена по итогам национального конкурса «Үздік туристік ауыл — 2025». Проект направлен на развитие устойчивого туризма, выявление и продвижение сельских территорий с уникальными природными ландшафтами, культурой, традициями и ремеслами.

Областные акиматы выдвигали на конкурс до трёх сел от региона. При отборе участников особое внимание уделялось природным и культурным ресурсам, сохранению традиционных видов деятельности в населённых пунктах, которые могут стать центром притяжения для путешественников, заинтересованных в новых маршрутах и аутентичном туризме.

сообщили в нацкомпании

По итогам конкурса в пятёрку лучших туристских сёл Казахстана вошли:

— Лепсі (Алакольский район области Жетысу);

— Нағи Ілиясов (Сарыдарьинский район Кызылординской области);

— Хан Ордасы (Бокейординский район ЗКО);

— Поперечное (Риддерский район ВКО);

— Шабанбай би (Актогайский район Карагандинской области).

Победители национального этапа представят Казахстан на престижном международном конкурсе UN Tourism Best Tourism Village, который ежегодно проводится Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO).

В 2023 году село Саты Алматинской области признано лучшей туристской деревней на международном уровне и удостоено престижной награды Best Tourism Villages by UNWTO.

экономика
туризм и отдых