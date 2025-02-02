Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нилов: с 1 февраля пособие по уходу за детьми-инвалидами вырастет на 9,5%

Порядка 40 различных выплат с первого февраля проиндексируют на уровень фактической инфляции.

Источник: Аргументы и факты

Пособие по уходу за детьми-инвалидами проиндексируют с первого февраля на уровень фактической инфляции, то есть 9,5%. Об этом aif.ru сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Возрастут также выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Теперь эта сумма составит 10 950 рублей», — отметил парламентарий.

Кроме того, до 38 963 рублей увеличится единовременное пособие, выплачиваемое беременной жене военнослужащего по призыву. Всего, как подчеркнул Нилов, индексация распространится на порядка 40 различных выплат и пособий.

Ранее парламентарий рассказал, что с 1 февраля при рождении второго ребенка маткапитал составит 912 200 рублей, если семья не получала выплату на первого ребенка.