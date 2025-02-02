Нилов: с 1 февраля пособие по уходу за детьми-инвалидами вырастет на 9,5%

Пособие по уходу за детьми-инвалидами проиндексируют с первого февраля на уровень фактической инфляции, то есть 9,5%. Об этом aif.ru сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
«Возрастут также выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Теперь эта сумма составит 10 950 рублей», — отметил парламентарий.
Кроме того, до 38 963 рублей увеличится единовременное пособие, выплачиваемое беременной жене военнослужащего по призыву. Всего, как подчеркнул Нилов, индексация распространится на порядка 40 различных выплат и пособий.
Ранее парламентарий рассказал, что с 1 февраля при рождении второго ребенка маткапитал составит 912 200 рублей, если семья не получала выплату на первого ребенка.