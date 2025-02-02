Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий новые пошлины на импортируемые товары из Канады, Мексики и Китая, как сообщает телеканал CNN.
В эфире канала было объявлено, что новые тарифы уже вступили в силу.
Согласно введенным мерам, пошлины на товары из Мексики и Канады составляют 25%, в то время как на продукцию из Китая они установлены на уровне 10%. Эти шаги стали частью более широкой торговой политики администрации Трампа, направленной на защиту американских производителей и снижение торгового дефицита.
Ранее бывший разведчик ЦРУ Скотт Риттер не исключил вовлечения США в войну с Мексикой из-за намерения президента Дональда Трампа вести борьбу с мексиканскими картелями. Риттер также выразил уверенность, что власти Соединенных Штатов вряд ли готовы к ответным мерам со стороны картелей.