Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики

Согласно введенным мерам, пошлины на товары из Мексики и Канады составляют 25%, в то время как на продукцию из Китая они установлены на уровне 10%. Эти шаги стали частью более широкой торговой политики администрации Трампа, направленной на защиту американских производителей и снижение торгового дефицита.