Евразийской экономической комиссии исполнилось 13 лет

В настоящее время в составе ЕЭК представлены пять стран: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.
ЕЭК имеет статус наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами стран-участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории стран-участниц ЕАЭС.
ЕЭК представила новый механизм поддержки промышленной кооперации в ЕАЭС.
Наличие такого органа как ЕЭК, которому страны передали часть своих полномочий в экономике, стало важным отличием евразийского интеграционного проекта от прежних аналогичных инициатив на постсоветском пространстве. При этом лидеры стран-участниц договорились не учитывать при принятии решений в рамках Комиссии экономический вес того или иного государства, а руководствоваться принципом равной представленности.
ЕЭК и страны ЕАЭС обсуждают новые подходы к решению вопросов трудовой миграции.
На протяжении 13-ти лет Комиссия на постоянной основе выполняет задачи по обеспечению функционирования Евразийского экономического союза, выработке предложений в сфере дальнейшего развития евразийской экономической интеграции на основе принципов обеспечения взаимной выгоды, равноправия и учета национальных интересов, экономической обоснованности принимаемых решений, а также открытости, гласности и объективности. Имея статус наднационального органа управления, ЕЭК в своей деятельности руководствуется интересами стран-участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств.
В основе решения о создании ЕЭК лежит понимание того, что вместе страны-участницы смогут не только снизить негативные последствия глобальной нестабильности, но и активно позиционировать себя на внешних рынках.
Казахстан и ЕЭК укрепляют сотрудничество в сфере таможенной цифровизации и контроля.
Важнейшая особенность Комиссии заключается в том, что все принимаемые решения основаны на коллегиальной основе. Коллегия Евразийской экономической комиссии состоит из 10 членов (по 2 члена Коллегии (министра) Комиссии от каждой страны-участницы), один из которых является Председателем Коллегии.
В 2025 году председательство в органах ЕАЭС перейдет к Беларуси.
Председатель и члены коллегии назначаются сроком на четыре года решением Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Коллегия принимает решения путем голосования. При этом важно, что любое решение ЕЭК, кроме очень ограниченного круга вопросов, где необходим консенсус всех членов Комиссии, может быть принято двумя третями голосов.
ЕЭК занимает активную позицию на международной арене с целью представления деятельности ЕАЭС и вовлечения в интеграционные процессы всех заинтересованных стран и интеграционных объединений мира.