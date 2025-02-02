Евразийской экономической комиссии исполнилось 13 лет

На протяжении 13-ти лет Комиссия на постоянной основе выполняет задачи по обеспечению функционирования Евразийского экономического союза, выработке предложений в сфере дальнейшего развития евразийской экономической интеграции на основе принципов обеспечения взаимной выгоды, равноправия и учета национальных интересов, экономической обоснованности принимаемых решений, а также открытости, гласности и объективности. Имея статус наднационального органа управления, ЕЭК в своей деятельности руководствуется интересами стран-участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств.