Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана

Россия является крупнейшим импортером казахстанского сливочного масла — страна потребляет практически весь экспорт этого продукта из республики. На втором месте в рейтинге импортеров находится Туркмения, но объемы ее закупок по сравнению с российскими — на уровне статистической погрешности (14,5 тонны).
Кроме сливочного масла, Россия активно потребляет кисломолочную продукцию казахстанского производства, такую, как пахта, йогурт и кефир — за неполный 2024 год импорт составил 5,85 тысячи тонн, что на 14% превзошло уровень предшествующего года. На Россию приходится самая большая доля экспорта данной продукции — 40%.