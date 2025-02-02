Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана

Россия является крупнейшим импортером казахстанского сливочного масла — страна потребляет практически весь экспорт этого продукта из республики. На втором месте в рейтинге импортеров находится Туркмения, но объемы ее закупок по сравнению с российскими — на уровне статистической погрешности (14,5 тонны).