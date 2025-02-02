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Казахстан и Германия укрепляют сотрудничество в области устойчивого молочного производства

Вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин провел встречу с руководителем казахстанско-германского проекта «Повышение компетенций предприятий в области устойчивого производства молока в Казахстане» (KFM) г-ном Уве Веддиге, передает ИА El.kz.

Источник: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК сообщили, что в ходе встречи стороны обсудили проект, успешно реализуемый в Казахстане с 2019 года. Изначально в пилотном проекте участвовали 14 хозяйств из Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. С 2023 года в рамках проекта была проведена работа по консультированию хозяйств, созданию Центра консалтинговых услуг для производителей молока на базе УНПЦ «Байсерке-Агро» в с. Аркабай Алматинской области.

В рамках проекта предоставляются консультации на всех этапах цепочки создания стоимости сырья, особенно для семейных фермерских хозяйств, ориентированных на рынок. Уве Веддиге предложил организовать практические семинары и тренинги для молочно-товарных ферм как семейного, так и промышленного типов.

Повышение уровня знаний и навыков по контролю ухода, содержания и кормления скота, заготовки и хранения кормов необходимо для повышения продуктивности животных и производства качественного молока, соответствующего критериям молокоперерабатывающих предприятий. Это особенно важно для участников программ по тиражированию опыта СКО и "Ауыл аманаты.

отметил в ходе встречи Амангалий Бердалин

В 2024 году УНПЦ «Байсерке-Агро» и проект KFM провели 27 практических семинаров и вебинаров с участием международных и отечественных экспертов.

По итогам встречи было решено продолжить проработку тем на 2025 год совместно с НАО «НАНОЦ». Обучение будет направлено на максимальное количество специалистов ферм без отрыва от производства, что, безусловно, положительно скажется на повышении эффективности хозяйств.

экономика
сельское хозяйство