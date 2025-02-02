Казахстан и Германия укрепляют сотрудничество в области устойчивого молочного производства

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК сообщили, что в ходе встречи стороны обсудили проект, успешно реализуемый в Казахстане с 2019 года. Изначально в пилотном проекте участвовали 14 хозяйств из Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. С 2023 года в рамках проекта была проведена работа по консультированию хозяйств, созданию Центра консалтинговых услуг для производителей молока на базе УНПЦ «Байсерке-Агро» в с. Аркабай Алматинской области.