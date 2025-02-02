Казахстан и Германия укрепляют сотрудничество в области устойчивого молочного производства

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК сообщили, что в ходе встречи стороны обсудили проект, успешно реализуемый в Казахстане с 2019 года. Изначально в пилотном проекте участвовали 14 хозяйств из Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. С 2023 года в рамках проекта была проведена работа по консультированию хозяйств, созданию Центра консалтинговых услуг для производителей молока на базе УНПЦ «Байсерке-Агро» в с. Аркабай Алматинской области.
В рамках проекта предоставляются консультации на всех этапах цепочки создания стоимости сырья, особенно для семейных фермерских хозяйств, ориентированных на рынок. Уве Веддиге предложил организовать практические семинары и тренинги для молочно-товарных ферм как семейного, так и промышленного типов.
Повышение уровня знаний и навыков по контролю ухода, содержания и кормления скота, заготовки и хранения кормов необходимо для повышения продуктивности животных и производства качественного молока, соответствующего критериям молокоперерабатывающих предприятий. Это особенно важно для участников программ по тиражированию опыта СКО и "Ауыл аманаты.
В 2024 году УНПЦ «Байсерке-Агро» и проект KFM провели 27 практических семинаров и вебинаров с участием международных и отечественных экспертов.
По итогам встречи было решено продолжить проработку тем на 2025 год совместно с НАО «НАНОЦ». Обучение будет направлено на максимальное количество специалистов ферм без отрыва от производства, что, безусловно, положительно скажется на повышении эффективности хозяйств.