В Хабаровском крае начали ремонтировать мосты по новому нацпроекту

Дорожные службы уже приступили к работам на трёх мостах трассы «Селихино — Николаевск-на-Амуре» в Комсомольском и Ульчском районах. Это одна из ключевых дорог региона, связывающая населённые пункты с краевой столицей. Работы ведутся на мостах через реки Ягодная и Малый Курпунини, а также через ручей на 90-м километре дороги — для удобства водителей организованы объездные пути и установлены временные знаки.