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В Хабаровском крае начали ремонтировать мосты по новому нацпроекту

До конца октября в регионе будет обновлено 24 мостовых перехода общей протяжённостью более 1,3 тысячи метров.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начали ремонт мостов в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Все объекты внесены в «Атлас 27» — платформу, созданную по поручению губернатора Дмитрия Демешина, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дорожные службы уже приступили к работам на трёх мостах трассы «Селихино — Николаевск-на-Амуре» в Комсомольском и Ульчском районах. Это одна из ключевых дорог региона, связывающая населённые пункты с краевой столицей. Работы ведутся на мостах через реки Ягодная и Малый Курпунини, а также через ручей на 90-м километре дороги — для удобства водителей организованы объездные пути и установлены временные знаки.

В министерстве транспорта отметили, что обновление мостов улучшит транспортную доступность отдалённых районов и обеспечит бесперебойные поставки товаров. Ремонт затронет восемь муниципальных образований, в том числе Аяно-Майский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Солнечный, Ульчский и Хабаровский районы, а также район имени Лазо и Охотский округ.

Всего в 2025 году будет обновлено 24 мостовых перехода общей протяжённостью более 1,3 тысячи метров. Завершить работы планируется к концу октября.