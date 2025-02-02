На северо-востоке столицы капитально отремонтировали более 40 домов

Высотные работы проводились с использованием пассажирских подъемных механизмов — фасадных электролюлек. Специалисты промыли облицовку, расчистили межпанельные швы и затем загерметизировали их с помощью современных материалов, а также нанесли в местах намокания антигрибковый состав и оштукатурили выбоины фасада в местах утраты фрагментов внешней отделки. После подготовки и восстановления стен выполнили гидрофобизацию открытых поверхностей, чтобы надежно защитить их от воздействия атмосферных осадков. Затем отремонтировали входные группы, установили новые двери, сделали новую асфальтобетонную отмостку, а также заменили магистрали центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.