На северо-востоке столицы капитально отремонтировали более 40 домов

С 2015 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали 41 жилой дом в районе Отрадное. Работы прошли в зданиях, расположенных на улицах Декабристов, Пестеля, Бестужевых, Северном бульваре и в проезде Якушкина. Там обновили фасады, крыши и подвалы, а также заменили инженерные системы.
Дом 12 на улице Бестужевых
В 2022 году завершились работы по обновлению дома 12 на улице Бестужевых. Это 12-этажное многоквартирное жилое здание, построенное в 1976 году по проекту типовой серии. Его фасады имеют простую пластику, декоративные элементы отсутствуют.
Высотные работы проводились с использованием пассажирских подъемных механизмов — фасадных электролюлек. Специалисты промыли облицовку, расчистили межпанельные швы и затем загерметизировали их с помощью современных материалов, а также нанесли в местах намокания антигрибковый состав и оштукатурили выбоины фасада в местах утраты фрагментов внешней отделки. После подготовки и восстановления стен выполнили гидрофобизацию открытых поверхностей, чтобы надежно защитить их от воздействия атмосферных осадков. Затем отремонтировали входные группы, установили новые двери, сделали новую асфальтобетонную отмостку, а также заменили магистрали центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.
Дом 43 на улице Декабристов
В 2023 году по программе капитального ремонта обновили дом 43 на улице Декабристов. Это 12-этажное жилое здание, построенное в 1976 году по проекту типовой серии. На дворовом фасаде прямоугольные окна размещены со смещением через один этаж относительно оси.
Для восстановления здания специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы разработали уникальный проект. Были тщательно подобраны материалы и технологии, позволяющие максимально бережно привести в порядок объект.
Мастера промыли стены фасада очищающими составами, а места намокания обработали биоцидным раствором. Затем уложили новый утеплитель из вспененного полиэтилена и загерметизировали полости. Фасады окрасили в соответствии с колористическим паспортом: основные стены — в белый цвет, ниши — в рапсово-желтый, а входные группы — в кирпично-красный.
Кроме того, мастера отремонтировали входные группы: нанесли яркую навигацию, иллюстрирующую номера подъездов, а также акцентные цветовые полосы, восстановили экраны и фронтальные стены лоджий, плиточное покрытие цоколя. После этого установили современные входные двери, обновили откосы, заменили отливы и сделали новую асфальтобетонную отмостку.
Дом 4 на Северном бульваре
В прошлом году привели в порядок дом 4 на Северном бульваре. Это 12-этажное жилое здание, тоже построенное по проекту типовой серии. На его фасадах размещены прямоугольные окна со смещением через один этаж относительно оси, лоджии расположены на уличных и торцевых фасадах.
Специалисты проводили высотные работы с помощью фасадных электролюлек. Это позволило быстро и эффективно промыть стены фасада, расчистить межпанельные швы от старого заполнения и заново загерметизировать их современными экологичными материалами. Места намокания обработали антибактериальными составами.
Экраны и фронтальные стены лоджий, изначально облицованные ячеистой плиткой, восстановили с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. После этого поверхности фасада окрасили в соответствии с колористическим решением. Дом — в жемчужно-белый цвет, стены входных групп — в бежевый.
На завершающем этапе капитального ремонта фасада специалисты установили новые входные двери, отремонтировали цоколь и откосы, заменили отливы, а также обустроили новую асфальтобетонную отмостку.