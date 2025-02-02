Торговые сети Хабаровского края будут сдерживать цены на продукты

Крупные торговые сети Хабаровского края заключили соглашение с региональным министерством промышленности и торговли о контроле роста цен на продукты. В рамках соглашения магазины будут устанавливать минимальные торговые наценки на ряд социально значимых товаров в размере от 5 до 15% или фиксировать минимальные розничные цены на эти позиции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В список товаров, подлежащих регулированию, вошли: хлеб, чай, макаронные изделия, крупы, молоко и продукция собственного производства. В этом году перечень был расширен за счет непродовольственных товаров.
— Предприниматели добровольно принимают на себя эти обязательства, демонстрируя свою социальную ответственность. На данный момент к инициативе присоединились такие ритейлеры, как «Самбери», «Пятерочка», «Пеликан», «Реми» и «Экономыч», — сообщили в краевом Минпромторге.
По соглашению, торговые сети обязались установить минимальные торговые наценки на следующие товары: рис, гречневая крупа, весовой сахар, растительное масло и другие социально значимые товары первой необходимости.