Торговые сети Хабаровского края будут сдерживать цены на продукты

Крупные торговые сети Хабаровского края заключили соглашение с региональным министерством промышленности и торговли о контроле роста цен на продукты. В рамках соглашения магазины будут устанавливать минимальные торговые наценки на ряд социально значимых товаров в размере от 5 до 15% или фиксировать минимальные розничные цены на эти позиции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».